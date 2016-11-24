Три банка получили от НБУ кредиты рефинансирования на 1,3 млрд гривень

Три банка получили 1,339 млрд грн по ставке 16% годовых.
Рефинансирование предоставлено на тендерной основе под залог облигаций внутреннего государственно займа и валюты.
В НБУ не уточнили, какие именно банки получат рефинансирование, поскольку кредиты выданы на срок до 30 дней.
В 2016 году Нацбанк все кредиты предоставлял исключительно на тендерной основе под залог облигаций внутреннего госзайма и валюты.
НБУ с середины 2015 года использует исключительно монетарные инструменты поддержки ликвидности банков, сроки погашения которых не превышают три месяца, а с апреля 2016 года выдает кредиты на срок до 30 дней.
Банки получают кредиты рефинансирования в результате тендеров по поддержке их ликвидности. При этом все банки, которые подают заявки и предоставляют высоколиквидные залоги (ОВГЗ, депозитные сертификаты, средства в иностранной валюте), получают кредит автоматически.
Известно, что платежеспособные банки сократили задолженность перед Нацбанком по рефинансированию на 4,2 млрд гривен, или на 13%, — до 28,1 млрд гривен.ZN.UA