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Треть украинцев уверены в своей неспособности оплатить новые коммунальные тарифы

8 ноября в 18:12

Украинцы сомневаются в своей платежеспособности и решили обратиться за субсидиями.

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Большинство украинцев решили получить субсидию для оплаты повышенных тарифов
tovstyzhenko.com
Около трети украинцев (36%) уверены, что не смогут оплатить коммунальные услуги в предстоящий отопительный сезон, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

При этом 47% заявили, что не уверены, но надеются, что смогут их оплачивать. А 7% жителей Украины полностью уверены, что смогут оплатить коммунальные предстоящей зимой.

В октябре 2016 года около трети жителей страны (36%) заявили о намерении оформить субсидии, а еще четверть (25%) указали, что уже оформили субсидии. Еще 29% указали, что не собираются оформлять субсидии.

Для сравнения: в октябре 2015 года не собирались оформлять субсидии 39% украинцев, собирались это сделать примерно столько же, как и в этом году (33%), а оформивших субсидии было на 8% меньше.

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Research & Branding Group

Опрос проводился в период 13-24 октября 2016 года среди 1802 человек. Заявленная ошибка выборки 2,4% при уровне доверительной вероятности 0,95.

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По данным на начало ноября, жилищные субсидии уже оформили 6,4 млн украинских семей, т.е. около половины всех домохозяйств.

По материалам: ZN.UA
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