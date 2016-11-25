Трехсторонняя встреча ЕС-Украина-Россия по газу пройдет в ближайшие дни в Брюсселе

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Точна дата будет определяться с учетом графиков участников газовых переговоров.

Газовые переговоры пройдут в Брюсселе aa.com.tr

Россия и Еврокомиссия договорились о проведении трехсторонней встречи с Украиной по газу, заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем в Москве.

Шефчович отметил, что трехсторонние переговоры могут состояться в предстоящие дни в Брюсселе. "Следующие переговоры я бы предложил организовать в Брюсселе в ближайшие дни вместе с украинскими партнерами", - сказал он, отметив, что дата будет определяться с учетом графиков участников переговоров.

Напомним, что ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о готовности продать Украине 1,5-4 млрд кубометров газа.

25 ноября 2016 года исполняется ровно год, как НАК "Нафтогаз Украины" прекратил импорт газа со стороны Российской Федерации. За этот период Украина получила из Европы около 10,7 млрд куб. м газа.

В 2015 году импорт газа в Украине составил 16,478 млрд куб. м, чуть более 6,1 млрд куб. м из которых составили закупки у России.