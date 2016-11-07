Транзит российского газа через Украину с начала года вырос на 20%

В октябре через Украину в Европу транспортировали 8 миллиардов куб. м газа.

ГТС Украины нарастила транзит в Европу российского газа gazprom.ru

Транзит природного газа в Европу через украинскую ГТС за январь-октябрь 2016 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 65,3 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Всего за октябрь для европейских потребителей было транспортировано 8 млрд куб. м газа.

По данным "Укртрансгаз", для нужд украинских потребителей за последние 10 месяцев было транспортировано 24,2 млрд куб. м голубого топлива.

Как сообщалось ранее, транзит газа в 2015 году через Украину составил 67,1 млрд куб.м, что на 8% больше, чем годом ранее. В 2016 году ожидается, что транзит составит 76 млрд куб. м газа.

В июле этого года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что достигнута договоренность с Eustream об использовании словацкой ГТС в рамках проекта "Северный поток 2". В случае реализации этого проекта мимо украинской ГТС пройдет до 55 млрд куб. м в год.

По состоянию на 22 октября, Украина импортировала рекордные объемы газа из Словакии, которые составили 42,016 млн куб. м.