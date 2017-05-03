Транзит газа в ЕС вырос на 32%

Суточный режим транспортировки газа для европейских потребителей составляет 254,3 млн куб м.

Транзит газа в Европу растет ТАСС

В апреле через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей было транспортированоголубого топлива,прошлогодних показателей, сообщает отдел связей с общественностью и прессой

За четыре месяца объемы транспортировки газа территорией Украины в Европу выросли на 23% и составили 30,5 млрд куб м.

По оперативной информации центрального диспетчерского департамента суточный режим транспортировки голубого топлива для европейских потребителей составляет 254,3 млн куб м.

Транзит вырос несмотря на несоблюдение контрактных договоренностей российской стороной.

По состоянию на 3 мая давление на российской приграничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа составляет 57,7 атмосферы вместо обусловленных контрактом 60,0 атм.

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Напомним, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик добивается назначения уволенного экс-главы ПАО "Укртрансгаз" Игоря Прокопива на должность главы рабочей подгруппы по разработке плана реструктуризации НАК "Нафтогаза".