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Транзит газа в ЕС вырос на 32%

3 мая в 14:31

Суточный режим транспортировки газа для европейских потребителей составляет 254,3 млн куб м.

транзит газ
Транзит газа в Европу растет
ТАСС
В апреле через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей было транспортировано 7,3 млрд кубических метров голубого топлива, что на 31,5% больше прошлогодних показателей, сообщает отдел связей с общественностью и прессой ПАО"Укртрансгаз".

За четыре месяца объемы транспортировки газа территорией Украины в Европу выросли на 23% и составили 30,5 млрд куб м.

По оперативной информации центрального диспетчерского департамента суточный режим транспортировки голубого топлива для европейских потребителей составляет 254,3 млн куб м.

Транзит вырос несмотря на несоблюдение контрактных договоренностей российской стороной.

По состоянию на 3 мая давление на российской приграничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа составляет 57,7 атмосферы вместо обусловленных контрактом 60,0 атм.

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Напомним, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик добивается назначения уволенного экс-главы ПАО "Укртрансгаз" Игоря Прокопива на должность главы рабочей подгруппы по разработке плана реструктуризации НАК "Нафтогаза".

По материалам: ZN.UA
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Тэги транспорт Европа потребитель транзит топливо
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