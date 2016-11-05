Тотальная коррупция не позволяет снизить в Украине налоговое давление – мнение

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Сегодня почти половина украинской экономики находится в тени, отмечает Юлия Самаева.

За роскошный образ жизни украинских чиновников расплачиваются налогоплательщики DonPomidor / Depositphotos

Уровеньне позволяет снизить в стране налоговую нагрузку, поскольку нечестно наживающиеся на государстве коррупционеры формируют бреши в бюджете, которые государство пытается закрывать за счет налогоплательщиков.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет экономический обозреватель Юлия Самаева. Согласно приведенным ею расчетам Центра экономической стратегии (ЦЭС), в Украине от уплаты налогов уклоняются 62% предприятий, в то время, как почти половина – дают взятки.

"Коррупция не дает снизить налоговое давление, сколько ни снижай ЕСВ и как ни трансформируй налоговую систему. Ведь коррупционеры, наживающиеся на государстве, множат бреши в его бюджете, заполнять которые приходится добропорядочным налогоплательщикам. По расчетам ЦЭС, в Украине 62% предприятий уклоняются от уплаты налогов и почти половина — дает взятки. На основании этих данных исследователи предполагают, что только в розничной торговле объем взяток в Украине составляет не менее 8 млрд грн в год", – отмечает автор.

По словам Самаевой, данное обстоятельство порождает в Украине колоссальную тенизацию экономики, достигающую уровня в 45-50%, в то время как в соседней Польше ее уровень, по разным оценкам, достигает уровня в 20%.

Аналитик подчеркивает, что страдающая от тотальной коррупции налоговая система ведет к перекосам в госрасходах и вредит благосостоянию населения, поскольку социальные функции государства не выполняются.

"Коррупция вредит благосостоянию граждан — социальные функции государства не выполняются, растет уровень бедности, усиливается неравенство доходов и уменьшается уровень доверия в обществе. Эти факторы, в свою очередь, тоже влияют на экономическое развитие. Если бы уровень коррупции в Украине достиг уровня Польши, то уровень доверия в Украине вырос бы на 11 п.п., а значение коэффициента Джини, определяющего социальное неравенство, в Украине уменьшилось бы на 6,8 пункта, что означало бы значительно более равномерное распределение доходов", – указывает Самаева.

Напомним, 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Как отметила Юлия Самаева, члены Кабинета министров Украины задекларировали наличными 7 млн долларов, а депутаты Верховной Рады – почти 12 млрд грн, 70% из которых также составляют наличные средства.

По данным исследования Transparency International Украина, в 2015 году, средний размер взятки составил около 40 тыс. грн, тогда как в 2014 году чиновники брали в среднем 30 тыс. грн. При этом только пятая часть чиновников (19%), которых судили за вымогательство или получение взятки, оказалась за решеткой. Всего за коррупцию в Украине было осуждено работников правоохранительной сферы - 14% от всех дел.

Подробнее о пагубном воздействии коррупции на украинскую экономику читайте в статье Юлии Самаевой "Шоу коррупционного абсурда" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".