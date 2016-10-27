Топ-100 богатейших украинцев: Пинчук потеснил Коломойского, а Порошенко снова поднялся в рейтинге

Ахметов с активами в $ 4,1 млрд остается недосягаемым в рейтинге богатейших украинцев.

Составлен Топ-100 богатейших украинцев Новое время

Первое место в списке2016 года, как уже много лет подряд, по-прежнему занимает олигархс активами в $ 4,1 млрд. За прошедший год размер его состояния за год сократился на 8 %.

Рейтинг составлен журналом "Новое время" и инвесткомпанией Dragon Capital, он публикуется уже одиннадцатый год подряд (ранее - докурченковской редакцией журнала "Корреспондент").

На втором месте с большим отрывом расположился Виктор Пинчук ($ 1,3 млрд, -19%), почти столько же олигарха Игоря Коломойского - $ 1,1 млрд (-41%).

Четвертое место занимает президент Петр Порошенко ($ 949 млн, -3%), который поднялся на две позиции по сравнению с предыдущим годом. Закрывается пятерку богатейших Геннадий Боголюбов ($ 834 млн, -55%).

Александр и Галина Гереги заняли шестуюстрочку. Их активы выросли на 8% по сравнению с прошлым годом – до $ 658 млн.

Далее расположились: Дмитрий Фирташ ($ 652 млн, -35%), Юрий Косюк ($ 628 млн, +5%), Константин Григоришин ($ 580 млн) и Вадим Новинский ($ 546 млн, -23%).

Ранее глава Нацбанка Валерия Гонтарева возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины. Почти четверть фигуранток прошлогоднего списка выпали из обоймы. Основная причина — потеря высокой должности в сфере госуправления.