Топ Новости
<
>

Топ-100 богатейших украинцев: Пинчук потеснил Коломойского, а Порошенко снова поднялся в рейтинге

27 октября в 15:42

Ахметов с активами в $ 4,1 млрд остается недосягаемым в рейтинге богатейших украинцев.

121
Составлен Топ-100 богатейших украинцев
Новое время
Первое место в списке Топ-100 самых богатых украинцев 2016 года, как уже много лет подряд, по-прежнему занимает олигарх Ринат Ахметов с активами в $ 4,1 млрд. За прошедший год размер его состояния за год сократился на 8 %.

Рейтинг составлен журналом "Новое время" и инвесткомпанией Dragon Capital, он публикуется уже одиннадцатый год подряд (ранее - докурченковской редакцией журнала "Корреспондент").

На втором месте с большим отрывом расположился Виктор Пинчук ($ 1,3 млрд, -19%), почти столько же олигарха Игоря Коломойского - $ 1,1 млрд (-41%).

Четвертое место занимает президент Петр Порошенко ($ 949 млн, -3%), который поднялся на две позиции по сравнению с предыдущим годом. Закрывается пятерку богатейших Геннадий Боголюбов ($ 834 млн, -55%).

Александр и Галина Гереги заняли шестуюстрочку.  Их активы выросли на 8% по сравнению с прошлым годом – до $ 658 млн.

Далее расположились: Дмитрий Фирташ ($ 652 млн, -35%), Юрий Косюк ($ 628 млн, +5%), Константин Григоришин ($ 580 млн) и Вадим Новинский ($ 546 млн, -23%).

Читайте также: Forbes составил ТОП-100 богатейших IT-миллиардеров

Ранее глава Нацбанка Валерия Гонтарева возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины. Почти четверть фигуранток прошлогоднего списка выпали из обоймы. Основная причина — потеря высокой должности в сфере госуправления.

По материалам: Новое время
Читайте также
Тэги Украина рейтинг Порошенко Пинчук олигархи Ахметов Коломойский
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.58
EUR 27.95
Последние новости