Тони Блэр объявил о закрытии своей компании – The Independent

Дела бывшего премьер-министра Британии были источником скандалов с тех пор, как он завершил работу в правительстве.

Блэр объявил, что теперь будет заниматься только "некоммерческой" деятельностью. rbc.ua

Бывший премьер-министрподтвердил, что собирается закрыть компанию Tony Blair Associates, а ее структурные единицы Firerush и Windrush – полностью ликвидировать.

Об этом сегодня пишет The Independent, добавляя, что непрозрачные бизнес-структуры бывшего главы правительства вызывали подозрения на протяжении последних лет.

В заявлении на сайте компании Блэра говорится, что "существенные запасы", накопленные за годы работы Tony Blair Associates, теперь будут направлены на его "неприбыльную деятельность". Хотя не уточняется, о какой именно деятельности идет речь. Блэр объявил, что сохранит небольшую часть персонала для управления его доходами.

Тони Блэра и его компанию Tony Blair Associates неоднократно критиковали за то, что он совмещал свой личный интерес на Ближнем Востоке с дипломатической работой в регионе. Также его обвиняли в "отбеливании" имиджа президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко предлагал экс-премьеру Великобритании Блэру войти в Международный совет реформ.