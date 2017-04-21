Тигипко может заменить Гонтареву - источник

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Кандидат на главу Нацбанка покинул пост председателя "ТАСкомбанка".

Тигипко может вернуться в Нацбанк tigipko.com Сергей Тигипко является одной из основных фигур, рассматриваемых на пост главы Национального банка Украины. Об этом ZN.UA сообщил источник.

По его словам, последнее время Тигипко весьма близок к президенту Петру Порошенко и глубоко посвящен в коммерческую деятельность последнего.

Известно, что Тигипко покинул пост главы АО "ТАСкомбанка" и назначен на должность председателя наблюдательного совета.

"Решением общего годового собрания акционеров от 20.04.2017 года избран новый состав наблюдательного совета АО "ТАСкомбанк": председатель наблюдательного совета — Тигипко Сергей Леонидович…", ­- говорится в сообщении пресс-службы банка.

Напомним, что Тигипко уже был главой Нацбанка в 2002 – 2004 годах. Затем в 2004 году он возглавлял предвыборный штаб Виктора Януковича на выборах президента.