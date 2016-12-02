Тарифы на отопление для бюджетников и предприятий повысили в среднем на 22%

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Платить за отопление будут больше все бюджетные учреждения и коммерческие организации. Религиозных организаций это не коснется.

После граждан пришла очередь бизнеса kievcity.gov.ua

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысиладля бюджетных учреждений в среднем на 21,7% (на 240,18 грн/Гкал) – до 1345,15 грн/Гкал.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в пятницу.

Согласно проекту постановления НКРЭКУ, тарифы на тепло для других потребителей (кроме населения) планируется повысить в среднем на 22,4% (на 224,01 грн/Гкал) – до 1224,72 грн/Гкал.

При этом очередь тарифы для религиозных организаций остаются неизменными.

"В связи с изменением цены на природный газ, тарифов на производство тепловой энергии на собственных ТЭЦ, АЭС, когенерационных установках, электроэнергию", - говорится в проекте.

Кроме того, на сайте НКРЭКУ обнародован проект постановления о повышении тарифов на услугу центрального горячего водоснабжения (ГВС) для всех категорий потребителей (кроме населения). Так, тариф "Киевэнерго" на ГВС для бюджетников и других потребителей (кроме населения) вырастет на 20,1% – до 73,87 грн, а для религиозных организаций – на 0,3%, до 40,6 грн.

Оба проекта постановлений комиссия планирует рассмотреть на заседании в четверг, 1 декабря.

Напомним, что в Украине с началом отопительного сезона примерно в два раза повысились тарифы на отопление для населения. По данным опроса компании Research & Branding Group около трети украинцев (36%) уверены, что не смогут оплатить коммунальные услуги. При этом 47% заявили, что не уверены, но надеются, что смогут их оплачивать. А 7% жителей Украины полностью уверены, что смогут оплатить коммунальные предстоящей зимой.