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Тарифы на электроэнергию для промышленности вырастут до 10%

27 сентября в 18:45

Изменение тарифов на электроэнергию для промышленности связано с уменьшением доли атомной энергии в энергобалансе.

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Тарифы на электроэнергию для промышленности вырастут
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила на октябрь розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергопоставляющих компаний (кроме населения) на 9,6-9,9%, или на 14,14-17,21 коп. за кВт/час до 157,28-196,99 коп. за кВт/час (без НДС) по сравнению с сентябрем.

Об этом говорится в постановлении НКРЭКУ №1649 от 27 сентября. 

В частности, для потребителей напряжения 1 класса (промышленные предприятия со среднемесячным объемом потребления электрической энергии 150 млн кВт в год) розничные тарифы увеличатся на 9,88%, или на 14,14 копеек – до 157,28 коп. за кВт/час. 

Для потребителей напряжения 2 класса (получают электроэнергию от поставщика в точке продажи электрической энергии со степенью напряжения ниже 27,5 кВ) тарифы вырастут на 9,57%, или на 17,21 копеек – до 196,99 коп. за кВт/час.

Как отмечается в сообщении, установленный уровень тарифов на октябрь на 54% ниже среднеевропейского общего тарифа на электроэнергию для промышленности. В частности, тариф в Украине на 67% ниже, чем в Италии, где тариф самый высокий. При этом, по данным НКРЭКУ, тариф на электроэнергию для промышленности в Украине только немного ниже установленного в Швеции, который является минимальным в ЕС.

Как сообщалось, ранее утвержденная ОРЦ рассчитывалась на основе баланса электроэнергии, подписанного Минэнергоугля в январе. В мае в документ внесли изменения, в том числе снизили прогноз выработки электроэнергии АЭС в связи с ремонтными кампаниями.  Как пояснил регулятор, в связи с тем, что министерство пересмотрело баланс и существенно уменьшило долю АЭС - с 89 млрд до 80 млрд кВт/ч, это потребовало пересмотра уровня оптовой рыночной цены.

По материалам: ZN.UA
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