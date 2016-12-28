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Тарифная ставка первого разряда бюджетников с 1 января вырастет до 1600 грн

28 декабря в 13:30

Ставка первого разряда сотрудников учреждений и организаций бюджетной сферы увеличится на 265 грн.

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Кабмин снова повысил зарплаты бюджетникам
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил повышение с 1 января 2017 года первого тарифного разряда Единой тарифной сетки до 1600 грн.

"На ваше рассмотрение выносится проект постановления Кабинета министров Украины об оплате труда сотрудников учреждений и организаций отдельных сфер бюджетной сферы. Речь идет о Единой тарифной сетке в Украине с 1 января", - сказал министр социальной политики Андрей Рева в ходе заседания.

Он уточнил, что первый тарифный разряд вырастет на 265 грн до 1600 грн.

В конце ноября Кабинет министров своим постановлением повысил с 1 декабря 2016 года ставку работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки на 150 грн до 1335 грн.

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С 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине повышается до 3200 грн.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги тарифы министр бюджет
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