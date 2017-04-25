Связанные с Мартыненко ГП "ВостГОК" и ПАО "ОГХК" получили новые фирмы-прокладки

На замену австрийским компаниям пришли немецкая и эстонская.

Подконтрольные Мартыненко компании успешно торгуют уже через новые прокладки НАБУ

Государственное предприятие "" и Публичное акционерное общество "Объединенная горно-химическая компания" продолжают реализовывать собственную продукцию через фирмы-прокладки, пишут журналисты издания " Наші Гроші ".

На смену австрийским "Steuermann" и "Bollwerk", деятельностью которых сейчас занимается прокуратура страны, пришла немецкая "TS Taunus Chemical GmbH", зарегистрированная на Наталью Стрейтенберг (Natalia Streitenberg).

При этом, по данным журналистов, цена для украинского предприятия осталась на том же уровне, что и при работе с австрийскими фирмами-прокладками.

Корейская компания "Daesung Logistics Co., Ltd." продолжают покупать у ПАО "Объединенная горно-химическая компания" рутиловый концентрат по 590 долларов за тонну, но уже не в "Bollwerk", а в "TS Taunus Chemical GmbH".

Аналогичная ситуация наблюдается и на ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Госпредприятие продолжает закупать серу по девять центов за килограмм у российского производителя "Каспийгаз", но уже не через контрактодержателя "Steuermann", а через эстонскую прокладку AltairTRADE OU", зарегистрированную в ноябре 2016 года.

При этом членом правления эстонской фирмы является бывший учредитель и руководитель ООО "Энерджи трейд групп" Евгений Буга, который продолжительное время занимается подрядами "ВостГОК" и "ОГХК". Кроме того, он также является основателем латвийской фирмы "Zodiak Plus", которая получала миллионные тендеры в системе государственного предприятия НАЭК "Энергоатом", "ВостГОК" и ГП "Смолы".

Как сообщалось, вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. По данным ZN.UA, задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку.

В марте 2017 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство находится на финальной стадии расследования дела экс-депутата Николая Мартыненко, открытого по фактам получения неправомерной выгоды при закупках государственным предприятием НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании Škoda JS.

В мае прошлого года Сытник сообщил, что Генеральная прокуратура передала НАБУ 40 томов материалов по одному из эпизодов ряда уголовных производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Николай Мартыненко.

Напомним, в ноябре 2015 года на фоне коррупционного скандала Мартыненко заявил о добровольном сложении депутатских полномочий, в декабре Верховная Рада приняла соответствующее решение.