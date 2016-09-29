Суд взыскал 737 млн грн с КП "Киевский метрополитен" в пользу российской компании

На этот раз суд отказался удовлетворить требование вернуть российской стороне около сотни использующихся вагонов.

Ольга Кононенко, ZN.UA

Хозяйственный суд Киева взыскал 737 млн грн с коммунального предприяти КП "Киевский метрополитен" в пользу компании ООО "Укррослизинг", частично удовлетворив ее требование об уплате 3,3 млрд грн задолженности. При этом

"КП "Киевский метрополитен" и город будут оспаривать это решение в апелляционном суде", - сообщила пресс-секретарь предприятия Наталья Макогон.

В то же время, согласно сообщению Хозсуда Киева, суд взыскал с КП "Киевский метрополитен" только сумму неуплаченных лизинговых платежей - 737 млн грн (около $ 28,5 млн), тогда как "Укррослизинг" просил взыскать 3,3 млрд грн (около $ 128 млн), а также вернуть приобретенные 100 вагонов, "что могло бы привести к транспортному коллапсу столицы".

"Рассмотрев спор, Хозяйственный суд Киева взыскал с КП "Киевский метрополитен" только сумму неуплаченных лизинговых платежей, а обязательства по уплате 0 млн признал недействительными. Кроме того, суд также отказал в удовлетворении искового требования о возврате вагонов", - отмечается в пресс-релизе.

Предыдущие исковые требования ООО "Укррослизинг" составляли около 2 млрд грн, однако, как пояснила Макогон, на сегодня с учетом насчитанных истцом штрафных санкций, сумма требований выросла до 3,3 млрд грн. 100 вагонов, о которых идет речь, были получены в 2009-2014 годах, и покупались за счет средств кредита ЕБРР.

Компания-истец подконтрольна структурам российского "Внешэкономбанка". ООО "Укррослизинг" с уставным капиталом 52,56 млн грн создано в ноябре 2008 года. 100% в ней владеет кипрская Ukrrosleasing Cyprus Limited.