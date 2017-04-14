Суд возобновил банкротство "Укртатнафты" через четыре года

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Основанием для возобновления дела стал длительный перерыв.

«Укртатнафту» снова банкротят Василий Артюшенко, ZN.UA

Хозяйственный суд Полтавской области возобновил производство по делу о банкротстве компании(Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область), которое было остановлено в апреле 2013 года. Об этом говорится в определении суда от 10 апреля, передают " Українські новини ".

Отмечается, что судья Елена Ореховская решила возобновить производство по собственной инициативе в связи с длительным перерывом - 4 года.

Речь идет о деле о банкротстве "Уктатнафты", которое суд начал еще в 27 октября 2009 года по иску частного предприятия Производственно-промышленное предприятие "Агротехбизнес" (Черкассы, находится в ликвидации с сентября 2015 р.).

Основанием для начала производства по делу о банкротстве "Укртатнафты" было заявление "Агротехбизнеса" в связи с неоплатой "Укртатнафтой" предъявленного простого векселя на сумму 507 829,61 грн, выпущенного в декабре 2007 года.

После открытия дела о банкротстве "Укртатнафта" пыталась через суд признать ничтожность этого векселя, и в 2010 году дело было приостановлено.

В начале 2013 года суд возобновил производство, но 23 апреля 2013 суд решил опять его приостановить в связи с продолжающимся судебным разбирательством на предмет ничтожности заявленного к оплате векселя.

Напомним, что по состоянию на начало 2007 года более 26% акций "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) принадлежало российской "Татнефте" и аффилированным с ней компаниям. После ряда судебных решений эти акции были проданы компаниям, аффилированным с группой "Приват".

43,054% акций "Укртатнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", остальными акциями владеют структуры, аффилированные с группой "Приват" и бизнесменом Александром Ярославским.

Напомним, что компания "Укртатнафта" закончила 2015 год с чистым убытком 415,084 млн грн против 358,063 млн грн чистой прибыли годом ранее.