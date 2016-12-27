Суд в Москве признал украинскую Революцию достоинства госпереворотом

Российские судьи считают оценку событий в Украине "долгом российской правовой системы".

Российский суд удовлетворил иск экс-регионала Олейника о государственном перевороте в Украине ZN.UA

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего народного депутата Украины Владимира Олейника о признании событий зимы 2014 года в Украине государственным переворотом.

Как сообщают российские СМИ, суд указал на некие "многочисленные доказательства" данного факта, которые отражают "вопиющие нарушение закона на Украине", повлекшие за собой государственный переворот.

Судьи также признали "долг российской правовой системы" давать юридическую оценку происходящим в Украине событиям.

"Многонациональный народ РФ, согласно преамбуле Конституции, призван утверждать мир и единство... Между российским и украинским народами сложились уникальные отношения, поэтому российский суд обязан дать правовую оценку произошедшим на Украине событиям", - отметила судья.

Важным фактором смены власти в Украине судьи назвали деятельность вооруженных националистических формирований которые якобы "преследуют людей по принципу социальной и идеологической ненависти".

Ранее Юрий Луценко сообщил, что Печерский районный суд Киева в среду, 14 декабря, дал разрешение на арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Позже ГПУ вызвала Виктора Януковича на допрос в качестве подозреваемого 5 и 9 декабря. Янукович, в свою очередь, обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой провести его допрос по месту его проживания в российском Ростове-на-Дону.