Суд удовлетворил иск АМКУ о взыскании с "Газпрома" 172 мрд грн штрафа

Заседание суда по иску против "Газпрома" прошло в закрытом режиме.
вынес решение о полном удовлетворении исковых тебований Антимонопольного комитета Украины по выплате российским "Газпромом" штрафа размером в 172 млрд грн.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", соответствующее судебное решение было вынесено судьями Хозсуда на закрытом заседании в понедельник.
"Суд полностью удовлетворил наши требования", - цитирует агенство слова представителя АМКУ по итогам заседания.
Напомним, АМКУ 22 января принял решение оштрафовать российский "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребления монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Также АМКУ обязал "Газпром" привести условия транзита газа к экономически обоснованному уровню. В противном случае – АМКУ обратится в суд для принудительного взыскания.
В свою очередь Газпром "крайне удивился" штрафу от АМКУ и пообещал защищаться всеми доступными правовыми способами. Российский монополист назвал "давлением" решение Украины о применении штрафа.
Вскоре Верховный суд Украины отказал российскому "Газпрому" в рассмотрении дела по отмене штрафа в 86 млрд грн, наложенного Антимонопольным комитетом Украины.
Сообщалось также, что АМКУ в суде требует взыскать с российского "Газпрома" не только основную сумму наложенного еще в марте штрафа в 86 млрд грн, но также пеню на эту же сумму за несвоевременную уплату. Таким образом, сумма антимонопольных требований к "Газпрому" увеличилась до 172 млрд грн.Интерфакс-Украина