Суд удовлетворил иск АМКУ о взыскании с "Газпрома" 172 мрд грн штрафа

Заседание суда по иску против "Газпрома" прошло в закрытом режиме.

Украинский суд обязал "Газпром" выплатить 172 млрд грн штрафа и пени по иску АМКУ gazprom.ru

Как сообщает "Интерфакс-Украина", соответствующее судебное решение было вынесено судьями Хозсуда на закрытом заседании в понедельник.

"Суд полностью удовлетворил наши требования", - цитирует агенство слова представителя АМКУ по итогам заседания.

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Напомним, АМКУ 22 января принял решение оштрафовать российский "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребления монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Также АМКУ обязал "Газпром" привести условия транзита газа к экономически обоснованному уровню. В противном случае – АМКУ обратится в суд для принудительного взыскания.

В свою очередь Газпром "крайне удивился" штрафу от АМКУ и пообещал защищаться всеми доступными правовыми способами. Российский монополист назвал "давлением" решение Украины о применении штрафа.

Вскоре Верховный суд Украины отказал российскому "Газпрому" в рассмотрении дела по отмене штрафа в 86 млрд грн, наложенного Антимонопольным комитетом Украины.

Сообщалось также, что АМКУ в суде требует взыскать с российского "Газпрома" не только основную сумму наложенного еще в марте штрафа в 86 млрд грн, но также пеню на эту же сумму за несвоевременную уплату. Таким образом, сумма антимонопольных требований к "Газпрому" увеличилась до 172 млрд грн.