Суд снял арест со счетов дистрибьютора сигарет "Тедис Украина"

Компанию связывают с российскими бизнесменами.

Монопольному дистрибьютору сигарет вернут деньги tsn.ua

Печерский районный суд Киева снял арест со счетов оптового дистрибьютора сигарет " Тедис Украина " (прежнее название "Мегаполис"), об этом говорится в постановлении суда от 5 мая 2017 года.

Согласно постановлению, в апреле текущего года суд арестовал денежные средства "Тедиса" на счетах в "ПриватБанке" и "Райффайзен Банке Аваль", после чего компания обратилась в суд с ходатайством об отмене соответствующего решения.

"В ходе судебного заседания следователь не возражал против удовлетворения ходатайства об отмене ареста счетов. Исследовав материалы ходатайства, заслушав мнение участников судебного разбирательства, следственный судья пришел к выводу, что ходатайство является обоснованным и подлежит удовлетворению", – говорится в постановлении.

Кроме того, суд обязал следователей вернуть компании табачные изделия, изъятые при обыске складов в Сумах и Запорожье.

Компания "Тедис Украина" уплатила 300 миллионов гривень штрафа, а у ее руководства в сейчас проходят обыски, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. По словам генпрокурора, ГПУ получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании "Тедис" - граждан РФ.