Суд снял арест с находящегося в залоге у НБУ нефтяного экс-актива Курченко

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Теперь Нацбанк сможет продать ее на открытых торгах

Суд снял арест с экс-актива Курченко Wikimedia commons/Pipeline transport

Хозяйственный суд Киева 19 октября снял арест с Херсонского нефтеперевалочного комплекса, который принадлежит компаниям беглого бизнесмена Сергея Курченко. Суд удовлетворил иск Национального банка Украины, у которого комплекс находится в залоге с времен Януковича в 2013 года.

НБУ планирует продать комплекс на открытом конкурсе. Херсонский перевалочный комплекс может стать первым крупным залоговым активом, реализованным на торгах НБУ, передает ЛигаБизнеинформ.

Реализовать Херсонскую перевалку НБУ запланировал еще в начале 2016 года. Арест с имущественного комплекса ХНПК полностью снят.

"Нефтеперевалка - это залог у третьих лиц, если мы ее получим, мы сразу сами ее можем выставить на продажу, - говорила в июне этого года глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью "Украинской правде". - Это довольно знаковый объект, на который есть спрос".

Сергей Курченко приобрел Херсонскую нефтеперевалку через свою компанию ВЕТЭК в ноябре 2013 года у группы "Инфокс" экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Аналитики оценивали сумму сделки в $ 100-150 млн. После побега Курченко из страны активы Херсонской нефтегавани и хранящиеся там нефтепродукты были арестованы в рамках уголовного дела.

Имущественный комплекс находился в залоге НБУ, поскольку именно регулятор выдал принадлежащему Курченко "Реал банку" кредит в размере 787 млн грн. Заемщик кредит не погасил, в марте 2014-го "Реал банк" был признан неплатежеспособным. И в дальнейшем суды признали за НБУ право собственности Херсонской перевалки.

По итогам 2015 года Херсонская гавань отгрузила рекордные за несколько лет 160 000 тонн нефтепродуктов. Услугами перевалки пользовались такие крупные трейдеры, как "Интергал", "Ромпетрол", WOG и другие компании. Рост морских поставок был связан с неоднократным прекращением импорта российского ДТ железнодорожным транспортом.