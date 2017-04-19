Суд продлил арест экс-главы банка "Михайловский"

Также продлил арест директора финкомпании "Инвестиционно-расчетный центр".

Продлен арест экс-председателя банка "Михайловский" Wikimapia.org

Днепровский районный суд Киева продлил до 30 апреля срок содержания под стражей экс-председателя правленияИгоря Дорошенко. Об этом свидетельствует решение суда от 30 марта 2017 года.

При этом суд предложил подозреваемому, вместо содержания под стражей, внести залог в сумме 10 млн грн.

Кроме того, суд также принял решение продлить арест директора финансовой компании "Инвестиционно-расчетный центр" Михаила Канюка - до 12 мая включительно.

Ранее Днепровский районный суд арестовал выведенные из банка "Михайловский" накануне признания неплатежеспособным залоги по кредитам - земельные участки и недвижимость в Киевской области.

В конце января Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о заключении бывшего главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко под стражу.

Также сообщалось, что независимые оценщики оценили реальную стоимость активов банка "Михайловский" в 138 млн грн, что в 36 меньше указанных "на бумаге" 5,1 млрд грн.