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Суд продлил арест экс-главы банка "Михайловский"

19 апреля в 11:58

Также продлил арест директора финкомпании "Инвестиционно-расчетный центр".

Банк Михайловский
Продлен арест экс-председателя банка "Михайловский"
Wikimapia.org
Днепровский районный суд Киева продлил до 30 апреля срок содержания под стражей экс-председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко. Об этом свидетельствует решение суда от 30 марта 2017 года.

При этом суд предложил подозреваемому, вместо содержания под стражей, внести залог в сумме 10 млн грн.

Кроме того, суд также принял решение продлить арест директора финансовой компании "Инвестиционно-расчетный центр" Михаила Канюка - до 12 мая включительно.

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Ранее Днепровский районный суд арестовал выведенные из банка "Михайловский" накануне признания неплатежеспособным залоги по кредитам - земельные участки и недвижимость в Киевской области.

В конце января Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о заключении бывшего главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко под стражу.

Также сообщалось, что независимые оценщики оценили реальную стоимость активов банка "Михайловский" в 138 млн грн, что в 36 меньше указанных "на бумаге" 5,1 млрд грн.

По материалам: ZN.UA
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