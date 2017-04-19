Суд продлил арест экс-главы банка "Михайловский"

Также продлил арест директора финкомпании "Инвестиционно-расчетный центр".
При этом суд предложил подозреваемому, вместо содержания под стражей, внести залог в сумме 10 млн грн.
Кроме того, суд также принял решение продлить арест директора финансовой компании "Инвестиционно-расчетный центр" Михаила Канюка - до 12 мая включительно.
Ранее Днепровский районный суд арестовал выведенные из банка "Михайловский" накануне признания неплатежеспособным залоги по кредитам - земельные участки и недвижимость в Киевской области.
В конце января Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о заключении бывшего главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко под стражу.
Также сообщалось, что независимые оценщики оценили реальную стоимость активов банка "Михайловский" в 138 млн грн, что в 36 меньше указанных "на бумаге" 5,1 млрд грн.ZN.UA