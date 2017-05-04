Суд приостановил действие тарифов на вход в ГТС для газодобытчиков

Депутаты требуют отмены абонплаты.

Действие абонплаты на газ для газодобытчиков временно приостановлено Василий Артюшенко, ZN.UA

Окружной административный суд приостановил действие постановления№348 от 28 марта, которым регулятор в том числе установил тарифы на вход в газотранспортную систему для газодобывающих компаний в размере 296,8 гривен / тыс. куб. м в сутки. Об этом говорится в постановлении суда от 27 апреля, передают " Українські Новини".

Суд принял такое решение в качестве меры обеспечения иска депутата Верховной Рады Виктора Вовка. Он через суд пытается добиться отмены этих тарифов.

Слушание дела по существу назначено на 29 мая.

Волк считает, что 10 апреля, отменяя решение о введении абонентской платы для потребителей (тарифы за распределение природного газа как плату за присоединение), НКРЕКУ неправомерно не отменило тарифы и на вход в ГТС.

"При голосовании речь шла об отмене в целом постановления НКРЕКУ, об этом неоднократно в ходе заседания отмечал председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк и (это) было указано в протоколе №35 заседания комиссии, которое проводилось в форме открытого слушания от 10 апреля 2017", - мотивирует свои иск депутат.

Напомним, НКРЕКУ отменила свое решение о введении абонплаты за распределение газа.

Ранее НКРЭКУ ввела в действие с апреля абонентскую плату за распределение газа. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 28 марта.

В тарифы на распределение газа заложены расходы "Укртрансгаза" на транспортировку газа магистральными газопроводами до газораспределительных систем.

Как следует из сообщения, абонплата на распределение для наиболее распространенного типа счетчика (G4, 54% от общего количества абонентов и около 80% от общего потребления по стране) составит около 92 грн/месяц.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил о недопустимости введения абонплаты за газ для населения и потребовал от Кабинета министров и НКРЭКУ, приостановить действие соответствующего решения.