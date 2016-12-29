Суд отказался отменить формулу "Роттердам+"

Применение формулы позволило ДТЭК Ахметова и государственному "Центрэнерго" продавать уголь на 15-20% дороже.

Суд отказался отменить странную методологию формирования цены на уголь dtek.com

Киевский окружной административный суд отказался удовлетворить иск об отмене постановления Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о введении формулы "Роттердам+" при формировании оптовой цены угля.

Об этом "Экономической правде" сообщил истец Андрей Герус.

По его словам, суд отклонил шесть ходатайств о привлечении свидетелей, АМКУ, министра энергетики. "Идем в апелляцию", - подытожил истец.

Ранее Герус подал иск в Киевский окружной административный суд об отмене постановления НКРЭ от 3 марта 2016 года. По мнению истца, методология "Роттердам +", дает выгодную формулу для цены угля, в то время как другие виды топлива (газ, мазут) не привязаны к этой методологии.

"Запасы угля на конец августа на 40%-45% ниже, чем год назад, когда никакого" Роттердам + "не было. То есть, "Роттердам + "введен исключительно для дополнительной выгоды ("дополнительных чаевых") некоторым производителям электроэнергии", - заявил истец.

В марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, по которой ТЭС продают электроэнергию на оптовый рынок с учетом цены на уголь, которая вычисляется по формуле "стоимость угля в порту Роттердама (Нидерланды) плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственная "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию на 15-20% дороже.