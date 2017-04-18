Суд отказался арестовывать счета ОПЗ по требованию "Укртрансгаза" - СМИ

Вместе с тем, суд назначил судебную экспертизу на предмет того, действительно ли оператор ГТС предоставлял ОПЗ услуги по балансировке газа.

Суд не стал арестовывать счета ОПЗ opz.odessa.net

Хозяйственный суд Одесской области отклонил ходатайство "Укртрансгаза" об аресте банковских счетов Одесского припортового завода ().

Как сообщает агентство "Українські новини", речь идет о рассмотрении иска относительно взыскания с ОПЗ долга в 434 млн грн. за услуги балансировки газа, которые якобы были предоставлены предприятию "Укртрансгазом" в ибне 2016 года.

Отмечается, что "Укртрансгаз" просил наложить арест на банковские счета и мотивировал это тем, что 6 марта Южненский городской суд Одесской области удовлетворил ходатайство Ostchem Holdings Limited (Кипр) о признании в Украине решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 25 июля 2016 года. Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с ОПЗ 193,258 млн долларов долга за газ, а также 57, 977 млн долларов пени за его несвоевременную оплату. (в сумме 251,235 млн - долларов).

Вместе с тем, суд назначил по иску "Укртрансгаза" судебную экспертизу на предмет того, действительно ли оператор ГТС предоставлял ОПЗ услуги по балансировке газа. В связи с назначением экспертизы суд временно приостановил рассмотрение данного иска.

Напомним, Печерский районный суд Киева определением от 28 марта временно запретил ПАО "Укртрансгаз" ограничивать или приостанавливать транспортировку газа для ПАО "Одесский припортовый завод".

Суд также запретил УТГ отклонять номинации для точек входа-выхода ОПЗ, которые подаются в рамках договора на переработку давальческого сырья с ERU Management Services.

Ранее сообщалось, что ОПЗ прекратил работу с января 2017 года. В дальнейшем, работу ОПЗ возобновили две компании одной группы: "ЭРУ Трейдинг" и ERU Management Services LLC, которые предоставили лучшее предложение по давальческому сырью.