Суд обязал компанию-владельца "Укртелекома" вернуть 800 млн грн долга госбанку

Принадлежащая Ринату Ахметову компания ESU ненадлежащим образом выполняла обязательства по выплате процентного дохода по облигациям.

Суд обязал компанию Ахметова вернуть 800 млн грн долга госбанку Андрей Товстыженко, ZN.UA

Хозяйственный суд Киева обязал компанию "ЕСУ" (ESU), которая является основным акционером крупнейшего украинского оператора фиксированной связи "Укртелеком" и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, вернуть "Укрэксимбанку" 810,6 млн грн задолженности по облигациям.

Соответствующее решение от 17 октября было обнародовано в Едином госреестре судебных решений.

"Иск удовлетворить частично. Взыскать с ООО "ЕСУ" в пользу ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" 671,3 млн гривен основного долга, 103 млн гривен пени, 25,9 млн гривен инфляционных потерь, 10,2 млн гривен годовых (3%) и 206,6 тыс. гривен расходов по уплате государственной пошлины", - говорится в постановлении суда, пишет УНИАН.

Такое решение суда было обусловлено тем, что компания ESU ненадлежащим образом выполняла обязательства по выплате процентного дохода по облигациям.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в Интернет (более 1,6 млн пользователей).

Напомним, что "Укртелеком" был приватизирован в 2011 году, в конкурсе участвовала всего одна компания (инвестиционный фонд EPIC), которая купила компанию за 10,5 млрд грн. Через год она перепродала "Укртелеком" компании СКМ Рината Ахметова.

По данным СМИ, в 2015 году оператор "Укртелеком" взял на себя обязательства выкупить у госбанков облигации ESU на сумму 2 млрд грн и заплатить проценты. На это планировалось направить средства, которые компания планировала выручить от продажи 3G-оператора "ТриМоб".

Если компания ESU не погасит свои обязательства перед "Укрэксимбанком" и "Ощадбанком" до обозначенного срока, принадлежащий ей пакет акций "Укртелекома" может перейти в собственность банков.

Компания ESU была создана в декабре 2005 года в Киеве под названием RBScom. В июле 2006 года, с приходом в Украину австрийского инвестиционного фонда EPIC, компания была переименована в EPIC Services Ukraine и стала сокращенно называться ESU.

В октябре 2013 года холдинг украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) и группа EPIC завершили сделку купли-продажи 100% акций компании UA Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100% ESU. На сегодняшний день ESU владеет 92,79% акций "Укртелекома".