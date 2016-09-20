Суд обязал компанию Коломойского вернуть "Укрнафте" почти 650 млн грн

По решению суда "Гарант-УТН" должна выплатить долг 2015 года за нефть.

Компания Коломойского выплатит "Укрнафте" 650 млн грн по решению суда ukrnafta.com

Хозяйственный суд Харьковской области своим решением обязал "Гарант-УТН", которая входит в группу "Приват" Игоря Коломойского, компенсировать "Укрнафте" 648,657 миллионов гривень долга за покупку нефти.

Задолженность за купленную компанией "Гарант-УТН" нефти у "Укрнафты" 15 июля 2015 года на аукционе №200 на площадке Украинской межбанковской валютной биржи.

Согласно договоренности, "Укрнафта" отгрузила "Гарант-УТН" нефть на сумму 1,455 миллиарда гривень. В свою очередь, покупатель оплатил только 733,651 миллиона, не считая 72,753 миллиона биржевого гарантийного взноса.

Напомним, что "Укрнафта" завершила 2015 год с чистым убытком 5,44 млрд грн против 1,264 млрд грн чистой прибыли в 2014-м. Операционный убыток компании в 2015 году составил 3,5 млрд грн против операционной прибыли 2,991 млрд грн годом ранее, а порядка 42% акций "Укранафты" принадлежат группе компаний, связанных с Коломойским.