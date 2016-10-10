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Суд обязал бывшего владельца "Дельта Банка" Лагуна выплатить 3,9 млрд грн по личным поручительствам

10 октября в 14:04

Лагун пытался добиться признания договора поручительства недействительным, но у него ничего не получилось. Государственный "Ощадбанк" добился победы.

Николай Лагун
Лагуну придется вернуть долг "Ощадбанку"
forbes.ua

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда по иску государственного "Ощадбанка" к Николаю Лагуну о взыскании с него задолженности на 3,9 млрд грн.

Решение принято апелляционным судом 5 октября по делу №757/22651/15.

В соответствии с решением иск "Ощадбанка" удовлетворен в полном объеме – суд взыскал всю сумму задолженности с Лагуна, как финансового поручителя "Дельта Банка", который к тому же является фактическим конечным бенефициаром банка-должника.

В удовлетворении встречного иска Лагуна о признании договора поручительства недействительным - отказано.

Как ранее сообщалось, "Ощадбанк" инициировал судебный процесс о взыскании всей суммы задолженности "Дельта Банка" с его финансового поручителя Николая Лагуна.

В феврале постановлением Печерского райсуда Киева по требованию "Ощадбанка" (в качестве мер обеспечения иска) был наложен арест на имущество Лагуна, в частности на моторную лодку и четыре автотранспортных средства представительского класса.

Впоследствии, 12 марта, Печерский суд принял решение, на которое Лагун подал апелляционный иск об отмене решения суда первой инстанции и удовлетворении встречного иска - о признании недействительным договора поручительства.

Таким образом, после решения Апелляционного суда, вступило в законную силу решение Печерского районного суда от 12.03.2016.

Ранее ZN.UA сообщило о том, что член совета директоров Дельта-Банка подозревается в хищении 1,2 млрд грн. Отмечается, что его имущество и имущество его ближайших родственников было арестовано, но затем, по данным СМИ, суд отменил эту меру обеспечения.

Также ZN.UA подробно описывало, как из "Дельта Банка" выводились активы.

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Тэги Дельта Банк банки Ощадбанк Лагун
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1 комментарий
  • Валентина Гончар Сегодня, 14:18 значит нет уже этого товарища в стране, раз суд чего-то там обязал)) моторная лотка вааще крутизна. точно возместится 3.9 каких-то там млрд. Ответить Цитировать Пожаловаться
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