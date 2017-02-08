Суд арестовал четыре судна, задействованные в "схеме Курченко" с вывозом нефтепродуктов

На данный момент проводятся обыски плавсредств.
Сейчас сотрудники прокуратуры, управления Службы безопасности в Одесской области и полиция занимаются передачей арестованного имущества на ответственное хранение государственным органам. На указанных плавсредствах продолжаются обыски.
Напомним, что Генеральная прокуратура Украины подозревала Сергея Курченко в руководстве преступной организацией, которая нанесла государству значительные убытки используя незаконных схем с перепродажей сжиженного газа.
С марта 2014 года С. Курченко находится в международном розыске.
4 февраля этого года генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook заявил, что Одесская прокуратура совместно с Нацполицией вышла на решающий этап в расследовании одной из крупнейших афер Курченко, с помощью которой он осуществил фиктивный транзит 800 тыс. тонн горючего. Были задержаны одесские таможенники, которые дали важные показания о схеме хищения 1,2 миллиарда гривень из госбюджета.ZN.UA