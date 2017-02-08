Суд арестовал четыре судна, задействованные в "схеме Курченко" с вывозом нефтепродуктов

На данный момент проводятся обыски плавсредств.

Арестованы четыре судна, связанные со "схемой Курченко"

Приморский районный суд Одессы принял решение об аресте четырех речных судов на территории Ренийского морского торгового порта, которые должны были использоваться в схеме бизнесмена Сергея Курченко для вывоза нефтепродуктов за границу, сообщает прокуратура Одесской области.

Сейчас сотрудники прокуратуры, управления Службы безопасности в Одесской области и полиция занимаются передачей арестованного имущества на ответственное хранение государственным органам. На указанных плавсредствах продолжаются обыски.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины подозревала Сергея Курченко в руководстве преступной организацией, которая нанесла государству значительные убытки используя незаконных схем с перепродажей сжиженного газа.

С марта 2014 года С. Курченко находится в международном розыске.

4 февраля этого года генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook заявил, что Одесская прокуратура совместно с Нацполицией вышла на решающий этап в расследовании одной из крупнейших афер Курченко, с помощью которой он осуществил фиктивный транзит 800 тыс. тонн горючего. Были задержаны одесские таможенники, которые дали важные показания о схеме хищения 1,2 миллиарда гривень из госбюджета.