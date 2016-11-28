Субсидию получают 43% украинцев, еще 24% намерены ее оформить

Среди тех, кто получает субсидию, 84% считают ее реальной помощью людям от государства.

Около 70% украинских семей оказались в категории малообеспеченных Андрей Товстыженко, ZN.UA

Почти половина (43%) украинцев заявили, что получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, еще почти четверть (24%) намерены ее оформить, 30% не получают и не собираются оформлять, 3% – не определились, свидетельствуют данные ноябрьского опроса Социологической группы "Рейтинг".

Чем старше респонденты и чем ниже уровень их доходов, тем больше среди них тех, кто получает субсидии. Жители села получают субсидии относительно больше, чем жители городов. Среди тех, кто не работает, больше получают субсидию, чем среди работающих.

Две трети согласились с тезисом, что субсидии – это реальная помощь людям в оплате коммунальных услуг. Среди опрошенных, которые уже получают субсидии, вдвое больше (84%) тех, кто согласны с тем, что субсидии – это реальная помощь людям, чем среди тех, кто не собирается их оформлять (39%).

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 10-17 ноября среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.

По данным на начало ноября, жилищные субсидии уже оформили 6,4 млн украинских семей.

В июне министр социальной политики Андрей Рева прогнозировал, что количество получателей субсидий в Украине вырастет до 9 млн домохозяйств. Рева утверждал, что ближайшие 1,5-2 года количество получателей субсидий удержится на этом уровне - 9 млн домохозяйств из 15 млн, которые есть в Украине.