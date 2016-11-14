Строительство шахты на Волыни подорожало в два раза до 4,5 млрд грн

Шахту "Нововолынская № 10" строят уже 27 лет. Никто не обещает сделать ее рентабельной, но деньги выделяются регулярно.

Правительство решило выдать денег шахтерам volynnews.com

утвердил поданный Министерством энергетики и угольной промышленности проект "Строительство шахты № 10 "Нововолынская" ГП" Волыньуголь".

Согласно распоряжению от 9 ноября 2016 года №824, общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на 1 декабря 2015 года составит 4 млрд 457 млн 239 тыс. грн, годовая мощность шахты - 900 тыс. тонн.

Одновременно правительство отменило свое распоряжение от 2008 года, согласно которому строительство шахты стоило 2 млрд 312 млн 80 тыс. грн.

Шахта "Нововолынская №10" находился в 10 км от города Нововолынск во Львовско-Волынском угольном бассейне.

Как писало ZN.UA, шахта "Нововолынская-10" давно и уверенно идет на рекорд по срокам строительства. Ее строят, точнее, осваивают деньги, уже 27 лет. Стоимость ее за эти годы выросла в несколько раз, и вокруг сложилась уже целая индустрия по "освоению" средств. При этом шахту пока даже не обещают сделать рентабельной — это чисто социальный объект для будущего трудоустройства шахтеров.