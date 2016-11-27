Стратегия Кабмина по поддержке предпринимателей не соответствует их реальным потребностям – мнение

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Кабмин не предложил конкретных шагов по повышению уровня кредитования предпринимателей.

Правительство не знает, как обеспечить украинских бизнесменов необходимым финансированием Андрей Товстыженко, ZN.UA

Стратегия развития малого и среднего бизнеса, которую Кабинет министров рассчитывает утвердить до нового года, не содержит шагов, направленных на решение реальных проблем предпринимателей, в частности – падения уровня кредитования МСБ.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева. По ее словам, очередной документ о поддержке МСБ содержит предложения относительно популяризации предпринимательства и создания для предпринимателей Офиса новейших технологий, но практически не уделяет внимания проблеме сокращения в Украине кредитного финансирования МСБ.

Аналитик указывает, что фактическая остановка кредитования на сегодня является основной причиной всех проблем, с которыми сталкивается украинский бизнес. По данным Нацбанка, в последний период кредитная активность банков была невысокой, что обусловлено высокими кредитными рисками, низкой платежеспособностью заемщиков и ростом некачественных активов.

По данным соцопроса, проведенного НБУ, банки уже третий квартал подряд фиксируют усиление жесткости по всем неценовым условиям кредитования корпоративного сектора, хотя процентные ставки снижаются

"Стратегия правительства даже не пытается найти решение этой проблеме, предлагая весьма своеобразно обеспечить МСБ финансовыми средствами. Шагов несколько, и радует хотя бы то, что они в принципе есть. Печалит, что способы их реализации туманны, а сроки размыты", – отмечает автор.

По ее словам, в значительной степени решения правительства в данном вопросе опираются на европейскую программу поддержки предпринимательства EU SURE, а собственные инициативы – лишены даже элементарной детализации.

"Воспринимать всерьез пункты о "стимулировании более активного использования лизинговых услуг путем создания благоприятной законодательной базы" не получается, как и о "содействии развитию небанковских форм финансирования субъектов МСБ (в том числе посредством кредитных союзов, краудфандинга и институтов фондового рынка)". И не потому, что предложенные механизмы неэффективны или не будут работать в Украине. Нет, это нормальные, распространенные в мире практики, они действительно могут помочь МСБ. Но в стратегии нет ни одного ответа на вопрос, как это все будет стимулироваться, развиваться, внедряться", – резюмирует Самаева.

Напомним, 23 ноября Кабинет министров Украины на своем заседании отменил более 360 регулятивных нормативно-правовых актов, касающихся развития бизнеса.

Подробнее о проблемах украинского малого и среднего бизнеса читайте в статье Юлии Самаевой "Лучше помогите материально…" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".