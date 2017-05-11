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Страны ОПЕК пришли к согласию о продлении заморозки уровня нефтедобычи

11 мая в 06:11

Подробно вопрос о продлении заморозки будет обсуждаться на встрече ОПЕК в конце мая. 

нефть
ОПЕК планирует сохранить заморозку нефтедобычи
bloomberg.com
Страны ОПЕК ориентируются на продление соглашения по заморозке уровней добычи нефти. 

"Есть согласие и ориентация на продление (заморозки – ред), так как это приведет к стабилизации цен", — сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби в комментарии РИА "Новости".

По его словам, ОПЕК будет обсуждать вопрос продления соглашения 25 мая на очередном заседании в Вене.

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Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. Было решено с 1 января 2017 года сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

По материалам: РИА Новости
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Тэги ОПЕК нефть заморозки соглашение добыча
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