Страны ОПЕК пришли к согласию о продлении заморозки уровня нефтедобычи

Подробно вопрос о продлении заморозки будет обсуждаться на встрече ОПЕК в конце мая.

ОПЕК планирует сохранить заморозку нефтедобычи bloomberg.com

Страны ОПЕК ориентируются на продление соглашения по заморозке уровней добычи нефти.

"Есть согласие и ориентация на продление (заморозки – ред), так как это приведет к стабилизации цен", — сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби в комментарии РИА "Новости".

По его словам, ОПЕК будет обсуждать вопрос продления соглашения 25 мая на очередном заседании в Вене.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. Было решено с 1 января 2017 года сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.