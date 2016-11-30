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Страны ОПЕК готовы договориться о сокращении добычи нефти – Bloomberg

30 ноября в 13:01

Все стороны говорят, что сегодня может появиться договоренность, которая поможет поднять мировые цены на нефть.

ОПЕК OPEC
Министры нефти стран ОПЕК считают, что сегодня появится договоренность о сокращении добычи.
Reuters
После нескольких недель напряженных согласований, министры стран ОПЕК сегодня собрались в Вене, чтобы снова попытаться договориться о сокращении добычи нефти. Перед встречей все стороны говорят об оптимизме.

Как сообщает Bloomberg, стоимость барреля марки Brent выросла на 6,1%, до 49,20 долларов, после того, как министр нефти Ирака Джабар аль-Луаиби заявил, что министры нефти ОПЕК на самом деле поддерживают сокращение добычи. И они собираются заключить соответствующее соглашение на полгода, за выполнением которого будет следить специальный мониторинговый комитет. Аль-Луаиби надеется, что после этого нефть подорожает до 55 долларов и выше.

"Я очень оптимистично настроен, мы придем к весьма плодотворным результатам. Будут сокращения, да, безусловно", - сказал иракский министр.

ОПЕК нужно преодолеть расхождения в позициях трех крупнейших производителей нефти: Саудовской Аравии, Ирана и Ирака. Страны должны прийти к согласию относительно того, как им распределить между собой бремя последствий от первого сокращения добычи с 2008 года. Алжир, в свою очередь, предлагает 14 странам ОПЕК сократить его до 32,5 миллионов баррелей в день вместо 33,5 миллионов. Об этом изданию сказали неназванные делегаты, осведомленные о деталях переговоров.

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Министр нефти Ирана Бижан Намдара Зангане уверен, что страны ОПЕК достигнут согласия. Кроме того, он добавил, что его страна хочет найти другой выход вместо сокращения добычи. В это же время, генеральный секретарь ОПЕК и министр нефти Объединенных Арабских Эмиратов Сухаил Мохаммед аль Мазруи также перед встречей сказал, что ждет "хороших новостей" сегодня.

Вчера сообщалось, что нефть дешевеет из-за неопределенности с соглашением стран ОПЕК. По состоянию на 08:28 по киевскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,61%, до 48,91 доллара за баррель.

Вместе с тем, в конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ОПЕК сокращение нефть
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