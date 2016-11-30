Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти - Bloomberg

Добычу сократят на 1,2 млн баррелей в сутки.

Bloomberg

Странына встрече в Вене в среду, 30 ноября, договорилась о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32 млн баррелей, несмотря на все скептические прогнозы.

Об этом сообщает Bloomberg, добавляя, что это первое подобное решение организации за последние 8 лет. Как сообщил изданию неназванный делегат, который принимал участие в сегодняшних переговорах в Вене, согласно договоренности, страны-участники решили вместе сократить дневную добычу до 32,5 миллионов баррелей в день. Рынок уже отреагировал на эти новости. И на лондонской бирже цены на нефть подскочили на 7,6% - до 49,90 долларов.

Напомним, что переговоры о сокращении добычи ради устранения перенасыщения нефтяного рынка длились в течении последнего года. Но страны ОПЕК до сегодняшнего дня не могли договорится ни о каких конкретных действиях из-за расхождений во взглядах на то, кто и на сколько должен уменьшить производство. В частности, Иран требовал, чтобы Саудовская Аравия сама только сократила дневную добычу на один миллион барылей. В то время, как Эр-Рияд хотел, чтобы Тегеран, который не так давно избавился от западных санкций, тоже поучаствовал в сокращении на равне со всеми.

Издание Reuters сообщало, что Саудовская Аравия готова к компромиссу с Ираном по сокращению добычи нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Хали даль-Фаліх перед встречей министров стран ОПЕК. заявил, что его страна согласна, чтобы Иран сократил производство на уровне до введения западных санкций.

Вчера сообщалось, что нефть дешевеет из-за неопределенности с соглашением стран ОПЕК. По состоянию на 08:28 по киевскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,61%, до 48,91 доллара за баррель.