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Страны-члены ОПЕК достигли соглашения по уровню добычи нефти – СМИ

28 сентября в 22:45

Договоренности вступят в силу в ноябре.

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Участники энергетического форума в Алжире
Reuters
Страны-члены ОПЕК в ходе энергетического форума в Алжире договорились об ограничении объемов добычи нефти, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в организации.

В частности, цитируется министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, который заявил об "уникальном решении ОПЕК". По его словам, достигнуто соглашение об ограничении среднесуточной добычи нефти на уровне 32,5 млн баррелей с нынешних 33,24 млн баррелей в сутки. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК, начиная с 2008 года.

Источники сообщают, что после достижения уровня добычи в 32,5 млн баррелей, картель обратится к другим странам-экспортерам нефти для присоединения к этому соглашению. На следующей встрече, которая пройдет в ноябре, ОПЕК будет обсуждать заморозку добычи нефти уже с каждой конкретной страной-членом картеля.

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Ранее в инвестиционном банке Goldman Sachs заявили о том, что в ближайший год нефтяные котировки не выйдут за диапазон 45-50 долларов за баррель.

А в российском Минфине допускают падение цен на нефть до 30 долл. за баррель в ближайшие годы в случае "жесткой посадки" китайской экономики.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ОПЕК нефть добыча баррель
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