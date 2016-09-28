Страны-члены ОПЕК достигли соглашения по уровню добычи нефти – СМИ

Договоренности вступят в силу в ноябре.
В частности, цитируется министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, который заявил об "уникальном решении ОПЕК". По его словам, достигнуто соглашение об ограничении среднесуточной добычи нефти на уровне 32,5 млн баррелей с нынешних 33,24 млн баррелей в сутки. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК, начиная с 2008 года.
Источники сообщают, что после достижения уровня добычи в 32,5 млн баррелей, картель обратится к другим странам-экспортерам нефти для присоединения к этому соглашению. На следующей встрече, которая пройдет в ноябре, ОПЕК будет обсуждать заморозку добычи нефти уже с каждой конкретной страной-членом картеля.
Ранее в инвестиционном банке Goldman Sachs заявили о том, что в ближайший год нефтяные котировки не выйдут за диапазон 45-50 долларов за баррель.
А в российском Минфине допускают падение цен на нефть до 30 долл. за баррель в ближайшие годы в случае "жесткой посадки" китайской экономики.ZN.UA