Стокгольмский арбитраж перенес вынесение решения по делу "Газпрома" и "Нафтогаза"

Вынесение решения назначено на 30 июня.

«Газпром» ожидает решения Стокгольмского арбитража в июне ZN.UA

"Газпром" надеется, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) вынесет решение по спору спо договору купли-продажи природного газа от 2009 года 30 июня 2017 года. Об этом говорится в отчетности российского газового монополиста, передают " Українські Новини ".

Ранее "Газпром" и "Нафтогаз" ожидали решение арбитража в 1-м квартале текущего года, затем сообщили, что решение будет принято в апреле.

Напомним, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около $ 45,7 млрд и $ 17,9 млрд (без процентов – $ 36,7 млрд и $ 14 млрд) соответственно.

Ранее сообщалось, что требования российского "Газпрома" к "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже составляют около $ 50 млрд, но потенциально могут возрасти до $ 80 млрд.

Напомним, что в декабре 2016 года Стокгольмский арбитражный суд завершил слушания по делу "Нафтогаза" с "Газпромом".

Как сообщалось, "Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также средств по формуле "бери, или плати". Со своей стороны "Нафтогаз" обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.

В сентябре 2016 года "Нафтогаз" увеличил исковые требования к "Газпрому" до 28,3 млрд.

"Нафтогаз Украины" по "транзитному" иску требовал передать его права и обязанности по транзитному договору оператору ГТС – компании "Укртрансгаз" согласно требованиям Третьего энергопакета, а также изменить методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами и положениями энергетического и антимонопольного законодательства Украины и ЕС.