Стоимость нефти растет после недавнего снижения

Цена Brent выросла до 51,83 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть растут во вторник, корректируясь вверх после снижения накануне; скептицизм относительно заключения сделки ОПЕК по заморозке добычи нефти сдерживает стоимость "черного золота" от большего роста, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,60% — до 51,83 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,62% — до 50,25 доллара за баррель.

В понедельник "черное золото" дешевело из-за заявлений министра нефти Ирана Бижана Зангане о намерении страны достичь уровня добычи сырья в 4 миллиона баррелей к 2019 году. По его словам, к 2020 году уровень нефтедобычи Ирана должен достичь показателя 4,28 миллиона баррелей. В то же время, он отметил, что рассчитывает на договоренность ОПЕК о заморозке добычи нефти в ноябре. Зангане ушел от ответа на вопрос, достаточно ли выросла текущая добыча нефти в Иране, чтобы страна присоединился к сделке ОПЕК.

Инвесторы также опасаются, что Ливия и Нигерия могут не присоединиться к сделке по сокращению добычи нефти. По их мнению, ожидаемый рост производства этих стран может легко компенсировать сокращение от других стран-членов картеля.

"Это предполагает, что общий объем производства ОПЕК не будет сильно снижен", — сообщил газете The Wall Street Journal энергетический аналитик Citi Futures Perspective Тим Эванс (Tim Evans).

Напомним, на стоимость нефти также влияют сообщения по соглашению между странами ОПЕК, которые в ходе энергетического форума в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года