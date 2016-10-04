Стоимость британского фунта опустилась ниже 30-летнего минимума – Bloomberg

Рынкам не понравилось признаки, что Лондон готов пожертвовать экономикой ради Brexit.

Фунт стерлингов опустился до самой низкой своей цены с 1985 года. dalerodgers.co.uk

В начале сегодняшних торгов на Лондонской биржестоил 1,2781 долларов США. Такого низкого уровня валюта Великобритании не видела с 1985 года.

Об этом сегодня пишет Bloomberg, отмечая, что это произошло после того, как премьер-министр Тереза Мэй объявила о начале процесса выхода ее страны из Евросоюза в первом квартале 2017 года. При этом, она намекнула, что не будет предоставлять никакой приоритетности защиты индустрии финансовых услуг на переговорах с Брюсселем.

"У нас рынок предстал перед реальностью, в которой Brexit все же произойдет. И этот процесс может оказаться болезненным", - сказала главный валютный стратег Rabobank International Джен Фоли.

Она добавила, что последние заявления главы британского правительства лишь усугубили уже распространенные страхи рынков относительно перспектив роста, инвестиций и трудоустройства в рамках британской экономики.

Издание отмечает, что фунт стерлингов потерял 14% стоимости в соотношении к доллару США с 23 июня этого года, когда состоялся референдум о Brexit. Кроме того, текущий квартал стал худшим для британской валюты с 1984 года, поскольку она пережила пять сокращений стоимости подряд.

Вчера издание Financial Times писало, что премьер-министр Тереза Мэй взяла курс на отказ Британии от единого рынка ЕС. Она сказала, что хочет дать "британским компаниям максимальную свободу торговли и доступ к единому рынку", но не ценой свободного перемещения или подчинения судьям в Люксембурге. Тем временем, она пообещала, что Великобритания воспользуется статьей 50 Лиссабонского договора не позднее, чем до конца марта.

Тем временем, министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сказал, что в Лондоне рассчитывают сохранить торговые связи с ЕС после Brexit.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.