Стоимость Bitcoin доросла до исторического максимума

За день Bitcoin подорожала на 50%.

Стоимость всех Bitcoin в мире 3 мая выросла до $ 25 млрд

В ходе торгов в среду, 3 мая,подорожала на 50% и составила $ 1437. Такая цена является максимальной с момента появления Bitcoin в 2008 году, передает Reuters

Рост стоимости криптовалюты объясняют тем, что недавно в Японии Bitcoin была признана законным платежным средством.

Таким образом, общая стоимость всех Bitcoin в мире выросла 3 мая до $ 25 млрд.

Сообщалось, что 2 марта стоимость криптовалюты Bitcoin впервые превысила цену за одну тройскую унцию золота на мировом рынке.

Ранее ООО "Единаркоин" удалось доказать, что все операции, проводимые с E-Dinar Coin, могут быть приравнены к операциям с обычными деньгами, а следовательно, криптовалюта должна считаться такой же валютой, как и доллар, рубль или гривна.