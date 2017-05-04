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Стоимость Bitcoin доросла до исторического максимума

4 мая в 12:07

За день Bitcoin подорожала на 50%.

Bitcoin
Стоимость всех Bitcoin в мире 3 мая выросла до $ 25 млрд
В ходе торгов в среду, 3 мая, криптовалюта Bitcoin подорожала на 50% и составила $ 1437. Такая цена является максимальной с момента появления Bitcoin в 2008 году, передает Reuters.

Рост стоимости криптовалюты объясняют тем, что недавно в Японии Bitcoin была признана законным платежным средством.

Таким образом, общая стоимость всех Bitcoin в мире выросла 3 мая до $ 25 млрд.

Сообщалось, что 2 марта стоимость криптовалюты Bitcoin впервые превысила цену за одну тройскую унцию золота на мировом рынке.

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Ранее ООО "Единаркоин" удалось доказать, что все операции, проводимые с E-Dinar Coin, могут быть приравнены к операциям с обычными деньгами, а следовательно, криптовалюта должна считаться такой же валютой, как и доллар, рубль или гривна.

По материалам: Reuters
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