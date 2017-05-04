Стоимость Bitcoin доросла до исторического максимума

За день Bitcoin подорожала на 50%.
Рост стоимости криптовалюты объясняют тем, что недавно в Японии Bitcoin была признана законным платежным средством.
Таким образом, общая стоимость всех Bitcoin в мире выросла 3 мая до $ 25 млрд.
Сообщалось, что 2 марта стоимость криптовалюты Bitcoin впервые превысила цену за одну тройскую унцию золота на мировом рынке.
Ранее ООО "Единаркоин" удалось доказать, что все операции, проводимые с E-Dinar Coin, могут быть приравнены к операциям с обычными деньгами, а следовательно, криптовалюта должна считаться такой же валютой, как и доллар, рубль или гривна.Reuters