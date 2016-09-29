США разрешили "Антонову" авиагрузоперевозки без ограничений

На американском рынке существуют квоты для зарубежных компаний на выполнение авиаперевозок.

Самолеты ГП "Антонов" получили шанс закрепиться на рынке США Facebook/Антонов

Департамент транспорта США (DOT) снял для украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова" действующие для зарубежных авиакомпаний ограничения на количество ежегодно выполняемых чартерных авиагрузоперевозок в/из страны.

Как пишет аircargoweek.com, разрешение на свободное выполнение чартерных грузовых рейсов в/из США выдано в связи с Соглашением о воздушных перевозках, которое заключено между Украиной и США 14 июля 2015 года и вступило в силу в январе 2016 года.

В руководстве "Авиалиний Антонова" отметили, что США квотируют для зарубежных авиакомпаний выполнение чартерных грузовых авиаперевозок с целью защиты коммерческих интересов американских фирм. Но украинская компания обеспечивает транспортировку сверхтяжелых и негабаритных грузов, которые не перевозят американские эксплуатанты.

Авиатранспортное подразделение ГП "Антонов", авиакомпания "Авиалинии Антонова" имеет флот из семи самолетов Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, одного супертранспортника Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн и одного Ан-22 "Антей" – самый большой в мире турбовинтовой лайнер – грузоподъемностью 60 тонн.

Ранее "Антонов" и китайская компания AICC подписали соглашение о сотрудничестве по программе Ан-225 "Мрия". На первом этапе предусматривается строительство второго модернизированного экземпляра самолета Ан-225 "Мрия" в Украине и его поставку компании AICC, а также создание на втором этапе совместного серийного производства Ан-225 в Китае по лицензии ГП "Антонов".