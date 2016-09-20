США поймали российский ВТБ на фиктивных сделках

Финансовой группе придется заплатить штраф в 5 млн долларов.

Российская финансовая группа ВТБ занималась фиктивными сделками в США

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила российский государственный банк ВТБ и его дочернюю компанию "ВТБ Капитал" в совершении фиктивных сделок по рублевым фьючерсам.

"Комиссия по торговле товарными фьючерсами США требует от банка ВТБ и "ВТБ Капитал" выплаты штрафа в 5 млн долларов за фиктивные сделки по фьючерсам рубль к доллару", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Комиссия установила, что в период с декабря 2010 года по июнь 2013 года ВТБ и "ВТБ Капитал" заключили более 100 сделок на сумму около 36 млрд долларов. Банк не мог из-за требований к достаточности капитала хеджировать свои валютные риски через свопы на внебиржевом рынке. Поэтому ВТБ сначала переносил свои валютные риски на дочернюю компанию "ВТБ Капитал" с помощью сделок на Чикагской бирже.

"ВТБ Капитал" в свою очередь уже хеджировал риски на внебиржевом рынке через свопы по более выгодным ставкам. Комиссия сочла торговлю фьючерсами между аффилированными структурами фиктивной и неконкурентной, обязав их выплатить 5 млн долларов.

В сообщении подчеркивается, что ВТБ и "ВТБ Капитал" сотрудничали с комиссией во время расследования.

В начале июня заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сказала, что работающие в Украине представители банковского капитала РФ пытаются найти инвесторов и покупателей для своих украинских подразделений.

Ранее сообщалось, что ВТБ, второй по активам российский госбанк, хотел бы продать свое украинское дочернее подразделение. "Что касается Украины, мы там несем существенные потери. Мы не видим там больших возможностей как экономических, так и политических. Я думаю, если бы нам выпал такой шанс, мы бы даже продали этот бизнес, чем увеличивали бы его или сохраняли", - сказал глава банка Андрей Костин.