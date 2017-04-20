США назвали условия возвращения Украине денег Лазаренко - ГПУ

Средства находятся на счетах в пяти юрисдикциях.

США проконтролируют освоение денег Лазаренко в Украине Юрий Луценко / Facebook

Соединенные Штаты Америки могут вернуть Украине деньги со счетов экс-премьер-министра, если эти средства будут использованы для финансирования целевых программ под контролем американского правительства.

"Это не будут просто деньги, перечисленные в бюджет Украины. Будут определенным образом обусловлены те условия и задачи, на которые эти деньги будут потрачены", – сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью УНН, опубликованном в среду, 19 апреля.

В частности, средства могут быть направлены на борьбу с бедностью, медицинскую реформу и преодоление коррупции.

Енин отметил, что процесс передачи средств может занять определенное время, так как они размещены на счетах в пяти различных юрисдикциях.

"В некоторых юрисдикциях мы можем говорить о чуть ли не автоматическом признании решений американского суда, в некоторых юрисдикциях нам придется проводить двух- или трехсторонние переговоры с привлечением правительства США. И тогда мы будем видеть, как будет двигаться процесс возврата средств", – пояснил заместитель генпрокурора.

Павел Лазаренко был премьер-министром Украины в 1996–1997 годах. После конфликта с президентом Леонидом Кучмой и с началом уголовного преследования заявил об уходе в оппозицию и вскоре сбежал за границу. В 1999 году его задержали в США при попытке пересечь границу по поддельному панамскому паспорту. Лазаренко обвинили в отмывании денег, полученных незаконным путем. В 2006 года американский суд приговорил его к девяти годам тюремного заключения и 10 миллионам долларов штрафа. Через шесть лет Лазаренко вышел на свободу.

Состояние Лазаренко оценивают в 250 миллионов долларов. Эти деньги, на которые претендует целый ряд кредиторов, являются предметом 15-летнего судебного разбирательства. Украина добивается возвращения эти средств в государственный бюджет.