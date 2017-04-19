США начали антидемпинговое расследование против Украины

Предварительные результаты расследования озвучат до 12 мая.
Расследования касаются также Беларуси, Италии, Южной Кореи, России, Южно-Африканской Республики, Турции, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов.
Согласно сообщению, импорт катанки из Турции и Италии будет проверен на предмет субсидирования, импорт из остальных стран - на предмет демпинга.
Предварительные результаты расследования должны быть озвучены не позже 12 мая.
Напомним, что таможенная администрация Тайваня ввела окончательные ограничительные меры в отношении импорта горячекатаного листового проката из Бразилии, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи и Украины
Українські новини