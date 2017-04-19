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США начали антидемпинговое расследование против Украины

19 апреля в 18:00

Предварительные результаты расследования озвучат до 12 мая.

Флаг США
США намерены защитить своих производителей металлопродукции
bagnet.org
США начали антидемпинговое и антисубсидиарное расследование в отношении импорта стальной катанки из углеродистой и легированной стали из Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства торговли США, передают "Українські новини".

Расследования касаются также Беларуси, Италии, Южной Кореи, России, Южно-Африканской Республики, Турции, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно сообщению, импорт катанки из Турции и Италии будет проверен на предмет субсидирования, импорт из остальных стран - на предмет демпинга.

Предварительные результаты расследования должны быть озвучены не позже 12 мая.

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Напомним, что таможенная администрация Тайваня ввела окончательные ограничительные меры в отношении импорта горячекатаного листового проката из Бразилии, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи и Украины

 

 

По материалам: Українські новини
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