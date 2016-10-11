Срыв проектов по обращению с отработанным ядерным топливом в Украине выгоден России - эксперты

Блокировать строительство хранилища ОЯТ недопустимо.

Андрей Товстыженко, ZN.UA

Попытка рейдерского захвата предприятия "ЮТЭМ", задействованного совместно с американской компанией Holtec International в строительстве хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в зоне отчуждения - это попытка российского лобби сохранить мегаприбыли в сфере вывоза и хранения ОЯТ, считают эксперты.

По словам руководителя портала "Энергетика Украины" Алексея Чернявского, власти должны держать руку на пульсе подобных событий, поскольку речь идет о стратегически важных проектах для всей страны и ее международном имидже. "Я считаю, что блокировать строительство хранилища ОЯТ недопустимо. Для Украины это очень важный проект и любой сбой негативно скажется на общей ситуации в стране. Этого нельзя допустить", - считает Чернявский.

Эксперты отмечают, что ЮТЭМ также ведет разработку проекта адаптации американского ядерного топлива американской компании "Westinghouse" для украинских АЭС. Именно поэтому блокирование работы данного предприятия выгодно России в нескольких направлениях. Во-первых, без хранилища ЧАЭС будет оставаться ядерноопасным объектом и Украина будет нести огромные затраты по обслуживанию топлива на станции. Во-вторых возникнут проблемы по обращению с отработанным американским топливом, которое уже используется в Украине. В итоге АЭС придется вернутся к поставкам к прошлому монополисту.

Президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский заверил, что хранилище достроят, не смотря на любые рейдерские атаки. "Я думаю, что у государства хватит мудрости, чтобы разобраться с этой ситуацией и преодолеть рейдерскую атаку, потому что, действительно, подрядчиком у американской компании Holtec является, украинская компания "ЮТЭМ". Я надеюсь, что у "ЮТЭМ" все будет хорошо", - сказал он.

Директор по вопросам информации Ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная, отметила, что рейдерская атака на "ЮТЭМ" вышла за рамки всех ранее известных корпоративных конфликтов, поскольку данное предприятие задействовано в строительстве ядерных объектов.

"ЮТЭМ" - уникальная организация даже в рамках бывшего Советского союза. Им уже 90 лет. Огромное количество объектов построили - электростанции тепловые, и атомные, и объекты промышленности", - отметила Кошарная.

Как сообщали ранее СМИ, рейдеры предприняли захват стратегического предприятия ПАО "Южтеплоэнергомонтаж" (ЮТЭМ). Группа неизвестных лиц при поддержке "титушек" длительное время блокировала работу холдинга. Нападающие вручили руководству ЮТЭМ решения судов, по которым предприятие признавалось должником в сумме 5 млн. грн. перед небольшой фирмой, занимающейся кондитерской деятельностью. Рейдеры внесли изменения в ЕДРПОУ, назначили "своего" главу правления и пытались заполучить доступ к банковским счетам холдинга. Юристы ЮТЭМ подали встречные иски для опротестования рейдерских судебных решений, а также соответствующие обращения в правоохранительные органы.