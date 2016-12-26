Сроки сдачи Керченского моста могут быть сдвинуты – Ъ

В России нет желающих строить железнодорожные подходы к мосту.

Появились проблемы с поиском подрядчиков для строительства Керченского моста

Сроки строительства моста через Керченский пролив с территории России в оккупированный Крым могут сдвинуться, поскольку уже дважды не удалось определить генерального подрядчика по строительству железнодорожных подходов к мосту, нет заявок.

"Подходы должны быть построены к ноябрю 2019 года за 16,9 млрд руб., но в отрасли считают, что цена занижена. Если конкурс не состоится и в первом квартале 2017 года, то для сдачи проекта в срок потребуются "административные решения", отмечают аналитики", - пишет российское издание "КоммерсантЪ".

Источники "Ъ" говорят, что основной проблемой является низкая стоимость контракта. Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров согласен, что цена не обеспечивает высокой маржинальности, проект "чрезвычайно ответственный и сложный из-за высокой сейсмической активности, а исполнитель с высокой вероятностью подпадет под санкции". По его мнению, если подрядчика выберут в первом квартале 2017 года, то сохранение сроков возможно. Но если конкурс снова не состоится, потребуются "административные решения", чтобы не допустить срыва запуска железнодорожного сообщения.

Также, по данным источника "Ъ", к проекту проявляли интерес российские бизнесмены Арас Агаларов и Руслан Байсаров.

Общая стоимость Керченского моста — 228 млрд руб., генподрядчик — ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга. Транспортный переход через пролив спроектирован в виде двух параллельных мостов. Открытие автомобильного движения должно состояться в конце 2018 года, железнодорожного — в 2019 году.

Как сообщалось, в сентябре в ходе визита в Керчь в оккупированном Крыму премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство с трудом "изыскивает" деньги на строительство Керченского моста.