Средняя цена российской нефти Urals в 2016 году упала на 22% до 41 доллара

Российский бюджет сформирован исходя из цены нефти в 50 долларов. Пока нефть стоит дешевле.

Российский бюджет потерял пятую часть доходов от нефти aif.ru

Средняя цена российской нефти марки Urals по итогам января - ноября 2016 года составила 41,02 долларов за баррель, что на 22% ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года (52,57 долларов за баррель).

По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2016 года сложилась в размере 43,87 долларов за баррель, что в на 4% выше, чем в октябре 2015 года (42,11 долларов за баррель).

В 2015 году средняя цена российской нефти марки Urals составила 51,23 долларов за баррель. В 2014 году средняя цена была на уровне 97,6 долларов за баррель. Таким образом, в прошлом году цена снизилась на 46,37 долларов, или на 47,5%.

Российский госбюджет на 2016 год был сформирован на основе цены на нефть в 50 долларов за баррель. Нефть обеспечивает примерно половину доходов РФ.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что текущая цена на нефть устраивает Россию, хотя она и несправедливая.

"Цена должна быть справедливая. Сейчас - нет, можно было бы чуть и повыше", - сказал он на брифинге по итогам заседания G20.