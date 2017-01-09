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Средняя цена нефти российской нефти Urals в 2016 году упала на 18% до 42 долларов

9 января в 12:41

Российский бюджет был сформирован исходя из цены нефти в 50 долларов за баррель. Несмотря на рост в конце года, средняя цена была ниже.

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rosneft.ru
Средняя цена российской нефти марки Urals по итогам 2016 года составила 41,9 долларов за баррель, что на 18,2% ниже, чем в 2015 году (51,23 долларов за баррель).

По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2016 года сложилась в размере 52,08 долларов за баррель, что в 1,4 раза выше, чем в декабре 2015 года (36,42 долларов за баррель).

В 2015 году средняя цена российской нефти марки Urals составила 51,23 долларов за баррель. В 2014 году средняя цена была на уровне 97,6 долларов за баррель. Таким образом, 2015 году цена снизилась на 46,37 долларов, или на 47,5%.

Российский госбюджет на 2016 год был сформирован на основе цены на нефть в 50 долларов за баррель. Нефть обеспечивает примерно половину доходов РФ.

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В сентябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что текущая цена на нефть устраивает Россию, хотя она и несправедливая. "Цена должна быть справедливая. Сейчас - нет, можно было бы чуть и повыше", - сказал он на брифинге по итогам заседания G20.

По материалам: ZN.UA
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