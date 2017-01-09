Средняя цена нефти российской нефти Urals в 2016 году упала на 18% до 42 долларов

Российский бюджет был сформирован исходя из цены нефти в 50 долларов за баррель. Несмотря на рост в конце года, средняя цена была ниже.

Кремлевские власти за прошлый год потеряли пятую часть своих нефтяных доходов rosneft.ru

Средняя цена российской нефти марки Urals по итогам 2016 года составила 41,9 долларов за баррель, что на 18,2% ниже, чем в 2015 году (51,23 долларов за баррель).

По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2016 года сложилась в размере 52,08 долларов за баррель, что в 1,4 раза выше, чем в декабре 2015 года (36,42 долларов за баррель).

В 2015 году средняя цена российской нефти марки Urals составила 51,23 долларов за баррель. В 2014 году средняя цена была на уровне 97,6 долларов за баррель. Таким образом, 2015 году цена снизилась на 46,37 долларов, или на 47,5%.

Российский госбюджет на 2016 год был сформирован на основе цены на нефть в 50 долларов за баррель. Нефть обеспечивает примерно половину доходов РФ.

В сентябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что текущая цена на нефть устраивает Россию, хотя она и несправедливая. "Цена должна быть справедливая. Сейчас - нет, можно было бы чуть и повыше", - сказал он на брифинге по итогам заседания G20.