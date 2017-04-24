Средний размер ЖКХ-субсидии в марте вырос на 5,8%

Уменьшилось количество домохозяйств обратившихся за субсидиями.

Субсидии получили 43,6% от общего количества домохозяйств Украины Mynizhyn

В Украине средний размер назначеннойдля возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно домохозяйство в марте 2017 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 5,8% и составил 1 тыс 265,9 грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Среди регионов наибольший размер субсидии наблюдался в Черкасской и Полтавской областях (1 тыс 741 грн и 1 тыс 721,5 грн), наименьший - в Житомирской и Николаевской области (724,2 грн и 723,4 грн).

При этом общая сумма субсидий, назначенных домохозяйствам для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе-марте 2017 года, составила 2 млрд 65,7 млн грн, из них в городских поселениях - 1 млрд 361,5 млн грн, в сельской местности - 704,2 млн грн.

По данным Госстата, в январе-марте 2017 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились 1 млн 187 тыс домохозяйств, что на 1,5% меньше, чем в январе-марте 2016 года. Удельный вес обращений семей, которые проживают в городских поселениях, составила 65%.

С начала года назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 1 млн 394,8 тыс домохозяйств, что составило 117,5% от общего количества семей, которые обратились за субсидиями, из них в городских поселениях - 965,2 тыс домохозяйств, в сельской местности - 429,6 тыс домохозяйств.

По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество домохозяйств, которым назначены субсидии, увеличилось на 12,2 тыс, или на 0,9%.

Количество участников Программы жилищных субсидий, которые получали субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, составило 43,6% от общего количества домохозяйств Украины. Среди регионов наибольший удельный вес семей, которые получали субсидии, в Сумской и Тернопольской областях (63,9% и 62,6% соответственно), а наименьший - в Одесской и г. Киеве (16,3% и 26,7% соответственно). Среди домохозяйств, получающих субсидии, 35,4% составляют домохозяйства из одного человека, почти треть - из двух, остальные - из трех и больше человек. Напомним, долг населения по оплате услуг ЖКХ в феврале 2017 года составил 29,5 млрд грн.

Напомним, к январю 2018 года число получателей субсидий в Украине может сократиться до 5 млн домохозяйств. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью ZN.UA.

В начале марта Андрей Рева заявил, что жилищные субсидии сейчас получают 6,6 миллиона украинских семей, а на протяжении всего отопительного сезона 2016-2017 гг. государственной поддержкой воспользовались 7,4 млн домохозяйств.

Читайте интервью Андрея Ревы ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".