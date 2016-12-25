Среди миллиона клиентов "Киевэнерго" за рассрочкой выплат по счетам обратились всего 170 человек

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У граждан выработался стойкий психологический иммунитет на предложение Кабмина оплачивать ЖКХ-услуги по частям.

Киевляне не хотят оплачивать свои счета за "коммуналку" в рассрочку Наталья Шевченко, ZN.UA

За минувший месяц предоставленной Кабмином возможностью оплатить всчета за электро- и теплоснабжение воспользовались всего 170 человек из более чем миллиона клиентов "Киевэнерго", минимум 20% из которых на сегодня уже являются должниками.

Об этом в с своем материале для ZN.UA пишет Алла Еременко. По ее мнению, украинцы восприняли данную инициативу Кабмина с недоверием.

"На предложение Кабмина и премьера В.Гройсмана о рассрочке выплат за коммунальные услуги у граждан выработался стойкий психологический иммунитет. Как вы думаете, сколько граждан обратилось за рассрочкой выплат зашкаливающих счетов за электро-, теплоэнергию и горячую воду, например, в "Киевэнерго"? Всего 170 человек за прошлый месяц из более миллиона клиентов, минимум 20% из которых уже должники", – пишет автор.

Еременко указывает, что данные цифры – показатель доверия населения правительству, которое манипулирует цифрами и обещаниями. Автор обращает внимание, в частности, на ситуацию с переплатами по субсидиям, которые списали, вопреки громким декларациям Кабмина.

"Почти год во всех СМИ прежде всего члены правительства рассказывали, что субсидии и компенсации — это безвозвратная помощь гражданам в тяжелой финансовой ситуации. Мол, упростили их выдачу, и переплаты зачтутся в отопительный сезон. А потом тихонько все переплаты забрали. Граждане получили последние платежки и не нашли там своих переплат. Но ведь люди рассчитывали на то, что смогут использовать эти суммы в зимний период, когда платежи традиционно больше, а при нынешних ценах — в разы", – резюмирует обозреватель.

Напомним, Кабинет министров Украины 19 октября принял решение о внедрении возможностиоплачивать счета за отопление на протяжении нескольких месяцев. Новация будет распостранятся только на тех граждан, которые не получают жилищные субсидии. Действовать она будет на платежи в отопительный период, с октября по март.

Для того, чтобы получить рассрочку, нужно будет обратиться с заявлением. В месяц обращения необходимо будет оплатить 50% счета, остальную часть - равномерно на протяжении апреля-сентября следующего года, до начала следующего отопительного сезона.

Читайте интервью с руководителями газо- и теплопоставляющих компаний, посвященные сложностям оплаты коммунальных услуг, в материале Аллы Еременко "Как не стать бомжем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".