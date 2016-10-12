Советник по реформам Миклош выступил против продления моратория на землю

Мораторий на продажу земли стоит в одном ряду с популизмом и отсутствием политической воли для проведения реформ.

Иван Миклош разъяснил, что такое популизм, на конкретном примере gazeta.zn.ua

Соучредитель Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош уверен в негативных последствиях продления моратория на куплю-продажу земли.

"Продление моратория на продажу земли будет иметь очень негативное влияние на регионы и на города, потому что рынок земли может быть одним из самых развивающих элементов и ресурсов для инвестиций", - сказал он.

По его мнению, до тех пора пока в Украине будет царить популизм, реформы будут невозможны.

Миклош также отметил, что в Украине не хватает политической воли для более динамичного продвижения реформ. "Реформы продолжаются, и страна изменяется, и без политической воли это было бы невозможно, но необходимо сделать эти реформы быстрее, и более глубокими, и для этого политической воли не хватает", - подчеркнул советник.

6 октября Верховная Рада продлила мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2018 года. Законопроект №5321-1 в целом поддержали 297 депутатов.

6 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду снять мораторий на куплю-продажу земли. "Отсутствие права на свободную куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, безусловно, сдерживает инвестиции в аграрную сферу, нарушает права крестьян, занижает, между прочим, аренду, вынимая из их кармана последние копейки, - заявил Порошенко.