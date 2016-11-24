Сотрудников оборонных предприятий отправят в отпуск за свой счет

Недофинансирование "Укроборонопрома" по государственным заказам за 2016 год составляет около 1 миллиарда гривень.

Романов сообщил о проблемах в "Укроборонпроме" pravda.ks.ua

Сотрудников двух оборонных предприятий, входящих в состав государственного концерна "Укроборонпром" отправят в вынужденный отпуск за свой счет, не исключено и увольнение персонала.

"Житомирский бронетанковый – около 500 человек пойдут в неоплачиваемый отпуск, Львовский бронетанковый – 150", - сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов в комментарии УНИАН.

По его словам, недофинансирование "Укроборонопрома" по государственным заказам за 2016 год составляет около 1 миллиарда гривень. В случае дальнейших проблем с финансированием концерн может начать увольнение персонала.

Романов заявил, что причина недофинансирования оборонных заказов кроется в неэффективной работе Верховной Рады в принятии необходимых законопроектов. Вероятнее всего, речь идет о законе о спецконфискации.

Ранее ZN.UA сообщало, что топ-менеджмент целого ряда предприятий госконцерна "Укроборонпром" причастен к теневым схемам разворовывания государственных средств при помощи конвертационных центров и предприятий с признаками фиктивности.

Напомним, по данным налоговиков, прокуратуры, полиции и СБУ, услугами конвертаторов средств на сегодняшний день воспользовались более 30 предприятий ГК "Укроборонпром", а теневикам от оборонки следственные органы инкриминируют почти 300 млн грн похищенных бюджетных средств.

Подробнее о масштабах хищения государственных средств менеджментом предприятий "Укроборонпрома" читайте в статье Дмитрия Менделеева "Шатуны из оборонки…" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".